◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）昨年から実施時期が変わり、距離も２０００メートルから短縮された牝馬限定重賞はフルゲート１８頭立てで争われ、１番人気のドロップオブライト（７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は１０着に終わった。前走の阪急杯３着からの巻き返しはならず、昨年末のターコイズＳに続く重賞３勝目はお預けとなった。勝ったのは１２番人気で幸英明騎手