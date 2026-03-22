◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節東京Ｖ―ＦＣ東京（２２日・味スタ）ＦＣ東京が「東京ダービー」で東京Ｖに０―０から突入したＰＫ戦で２―４で敗れ、４戦目で初のＰＫ負けを喫した。前半２７分に東京ＶのパスミスからＦＷ長倉が右足シュートを放つもゴール右へ外れる。後半立ち上がりにもゴール前で決定機を迎えるも長倉のシュートはゴール左へ外れ、後半７分には日本代表に選出されたＦＣ東京のＭＦ佐藤が直接ＦＫ