◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・安青錦（安治川）を掛け投げ、１１勝４敗とした。安青錦は初の綱取り場所で負け越した。３度目の優勝を決めている関脇・霧島（音羽山）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に押し出され、１２勝３敗。琴桜は１０勝５敗とした。関脇・高安（田子ノ浦）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）を上手ひねり、７勝８敗、熱海富士は９勝６敗。東前頭２