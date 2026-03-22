◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）幕内・朝紅龍（高砂）が琴勝峰（佐渡ケ嶽）との取組に敗れた後、母・石崎直美さんが場所前に亡くなっていたことを号泣しながら明かした。２３年秋場所の新十両の時にがんのステージ４で余命半年から１年であることが判明。最期は大阪の自宅に弟の十両・朝翠龍と着いてから「１０分後に亡くなった」という。「場所中ではなく場所前に亡くなったのは僕らに迷惑をかけないよ