小泉防衛大臣はきょうドイツのピストリウス国防大臣と会談し、中東情勢や日本とドイツの防衛協力の強化などについて意見を交わしました。小泉進次郎防衛大臣「ピストリウス大臣とともに様々な形での日独防衛協力を深化させ、緊密に連携していきたいと思います。これからも共に手を携えていきましょう」小泉大臣はきょう午後、神奈川県・横須賀市でドイツのピストリウス国防大臣と会談しました。会談で両氏はインド太平洋地域での安