お笑いタレントの横澤夏子（35）が、21日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。長女を出産した時にちょっとしたパニックに陥ったことを明かした。横澤は2017年に結婚し、2020年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産。現在、第1子を妊娠中のパーソナリティー・藤田ニコルから初めての出産について聞かれると「私はとにかく血を見たくない人で」と、血液を見るのが苦手だということを明か