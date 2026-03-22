緊迫するイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はイランに対し、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について48時間以内に開放しない場合、発電所を攻撃し、壊滅させると表明しました。トランプ大統領は日本時間のきょう午前イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。アメリカ軍によるイランでの軍事作戦をめぐっては、日本