◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラドーム）阪神はオープン戦を9勝5敗1分で終えて、巨人と激突する27日の開幕戦（東京ドーム）を迎える。投手陣はオープン戦で防御率1点台と安定感を示した。今春キャンプでリリーフの柱・石井大智が左アキレス腱断裂で長期離脱。“石井の穴”を誰が埋めるか、若手の台頭が最大の焦点となる中、石黒佑弥、木下里都、早川太貴らが最後までオープン戦に同行して、全力で腕