日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は２２日、大相撲春場所で３度目の優勝を遂げた関脇霧島関（２９）（音羽山部屋）の大関再昇進を審議する臨時理事会を２５日に開くことを決めた。理事会で昇進が見送られた例はなく、大関復帰が確実となった。現行制度となった１９６９年名古屋場所以降、平幕以下に降格して大関に戻るのは魁傑、照ノ富士に続いて３人目。霧島関は千秋楽の取組では大関琴桜関に敗れたものの、１２勝３