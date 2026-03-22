俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。親交深いお笑い芸人永野からのタレコミに同意した。永野はイベントで見た斎藤のファンの様子を語り、「なんかお互いが意地張ってるみたいな空間なんですよ。斎藤工とファンの関係って。“キャー”とか言えばいいじゃないですか。“言ったら負け”みたいな。それはファンをそう教育したと思うんですよ、彼が。“俺の魂が入ってる容器に興味