3月22日、中京競馬場で行われた12R・4歳上1勝クラス（ダ1200m）は、今村聖奈騎乗の1番人気、シルフズミスチーフ（牝4・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のフルドド（牝4・栗東・茶木太樹）、3着にグランデスフィーダ（牡6・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは1:12.2（良）。【フローラルウォーク賞】8番人気テーオーアルアインが最内強襲、鮮やかV人気に応える勝利今村聖奈騎手今村聖奈騎乗の1番人気、