3月22日、中京競馬場で行われた9R・フローラルウォーク賞（3歳1勝クラス・芝1600m）は、団野大成騎乗の8番人気、テーオーアルアイン（牡3・栗東・奥村豊）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にコルテオソレイユ（牡3・栗東・佐藤悠太）、3着にブルースカイブルー（牡3・栗東・平田修）が入った。勝ちタイムは1:33.7（良）。1番人気で横山武史騎乗、ピエドゥラパン（牝3・美浦・千葉直人）は9着、2番人気で西村淳也騎乗、チュウワカ