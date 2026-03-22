ＤＤＴ２２日の後楽園大会でＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が平田一喜（３８）に勝利。その試合後、８月１１日の東京・両国国技館大会「ＷＲＥＳＴＬＥＰＥＴＥＲＰＡＮ２０２６」で、ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバー・武知海青（２８）と初の一騎打ちを行うことが発表された。試合はジョン・ロビンソンの生パフォーマンスで入場した平田を開