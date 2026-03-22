3月22日、中京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2000m）は、今村聖奈騎乗の4番人気、ロザーンジュ（牝3・栗東・寺島良）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のコティノス（牡3・栗東・須貝尚介）、3着にブライトエアリー（牝3・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは2:00.3（良）。1番人気で横山武史騎乗、ウィスカーパッド（牝3・栗東・藤岡健一）は、8着敗退。【阪神4R】武豊騎乗ゴールドアクセスが人気に応える末脚炸裂、外