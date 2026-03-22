タレントの上沼恵美子が２２日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。「週刊文春」で?Ｗ不倫?疑惑が報じられた松本洋平文部科学大臣についてコメントした。同誌によると、松本氏は２０２０年ごろから、かつて交際していた既婚女性とレンタル会議室やラブホテルで密会を重ね、さらには衆院議員会館の自室にも女性を招き入れたという。２２年４月以降、ＬＩＮＥで女性に「議員会館に来たら？」「議員会館へ遊びに