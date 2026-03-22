3月22日、阪神競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2400m）は、武豊騎乗の1番人気、ゴールドアクセス（牡3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着にミエノクラウン（牡3・栗東・高橋亮）、3着に2番人気のヴィラジョヴィス（牝3・栗東・小栗実）が入った。勝ちタイムは2:28.1（良）。ゴールドアクター産駒3歳未勝利・ゴールドアクセスと武豊騎手武豊騎手騎乗の1番人気、ゴールドアクセスが嬉しい初勝利を飾った。道中は中団で流