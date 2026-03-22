春のセンバツ高校野球大会4日目の20日、岐阜の大垣日大は滋賀の近江と対戦し、延長戦を制しました。大垣日大は1回表、先頭打者の3べースヒットでチャンスを作り、続く打者のファーストゴロの間に果敢にホームを狙いますが、判定はアウト。その後スコアボードに「0」が並ぶ投手戦となりました。8回裏、大垣日大は2アウト・ランナー2塁のピンチでレフト前に運ばれますが、好返球でタッチアウト