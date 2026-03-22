MBCのバラエティ番組『マネージャーが知る全知的おせっかい視点』を通じて、10年ぶりにバラエティ出演を果たしたガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナの強盗被害後の近況が明らかなった。3月21日に放送されたMBC『マネージャーが知る全知的おせっかい視点』では、俳優ナナが自身の自宅を初公開した。【写真】ナナ、自宅をテレビ初公開この日、ナナはギャラリーさながらの洗練された自宅で起床し、あらゆる資格を保有している