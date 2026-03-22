家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんの3人が最先端の「スペパ家電」をご紹介。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。限られた生活空間の中でも豊かな暮らしを叶えてくれるコンパクト家電。「冷蔵庫や洗濯機といった大物家電は、設置スペースで悩むものが多かったですが、最近は壁にピタッと設置できたり、スリムながら大容量のも