◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）今季初戦の菅沼菜々（26あいおいニッセイ同和損保）が首位と2打差の4位でスタートし、1バーディー、2ボギーの73で回り、通算1オーバーで単独7位に入った。自身のインスタグラムを更新し、「応援ありがとうございましたー！単独7位でした！」と成績を報告。笑顔で、両手でハートマークをつくっている写真をア