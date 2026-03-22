ファミリー層へ響いた5ドアのボディ3ドアではなく、5ドアのボディがファミリー層へ響いたといえるのが、スタンダード 10 コンパニオン。フォード・エスコート 100Eやヒルマン・ハスキーとは異なり、商用バンとは別にサルーンから専用設計された、ステーションワゴンだった。【画像】実用的トリオコンパニオンにエスコート、ハスキー同時期の英製ステーションワゴンたち全120枚当時のスタンダードは、企業規模としては相当な