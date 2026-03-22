乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、第1子の性別を公表した。同日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。今月12日に第1子出産を報告しており、出産後初のテレビ出演となった。番組内では母親になったことをあらためて報告し、第1子の性別を女の子と公表した。動画内では妊