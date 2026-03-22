防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」の決勝戦が第12Rで行われ、深谷知広（36＝静岡・96期）が最終バック6番手から捲り優勝。賞金3090万円を獲得した。G2制覇は23年9月の青森共同通信社杯以来、5度目（G1Vは通算2回）。また9Rの「ガールズフレッシュクイーン」（優勝賞金55万円）は20歳の北岡マリア（20＝石川・128期）が追い込んで優勝した。今大会の売り上げは81億3326万7500円で目標の75億円を大きく上回った。