実用性に長けたコンパクトカーへ低予算に1950年代の英国では、実用性に長けたコンパクトカーへ低予算で乗る方法が2つあった。1つは、コスト重視の小さな商用バンを購入し、リアシートを自ら追加すること。真っ当な手段は、普及し始めたステーションワゴンを選ぶことだった。【画像】実用的トリオコンパニオンにエスコート、ハスキー同時期の英製ステーションワゴンたち全120枚当時のメーカーは既に、商用バンと乗用ワゴンを