◇MLB オープン戦 レッズ 11×-7 ホワイトソックス(日本時間22日、グッドイヤー・ボールパーク)ホワイトソックスの村上宗隆選手が「4番・ファースト」でスタメン出場し1安打を記録。試合前にはベナブル監督が村上選手の打順構想を明かしました。村上選手に何番を任せるか、柔軟な姿勢を示したベナブル監督。「いくつかの打順を試していくつもり。まだ固定の打順は決めていない」と検討中であると話します。そして「まだ細かく決め