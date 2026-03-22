◇オープン戦ロッテ2―6中日（2026年3月22日バンテリンD）ロッテは先発の小島和哉が4回を8安打3四球で6失点。5回以降は4投手の継投で中日に追加点を許さなかったものの、打線が7安打2得点に終わり、バンテリンドームでは23年6月14日に2―1で勝ったのを最後に2引き分けをはさんで8連敗となった。小島は立ち上がりから制球に苦しみ、初回の2死一、二塁こそ無失点で切り抜けたが、続く2回無死満塁から木下拓に遊撃内野安打