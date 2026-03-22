◇プロ野球 オープン戦 DeNA4-2西武(22日、ベルーナドーム)西武の開幕投手は予告先発の発表まで持ち越しとなりました。この日オープン戦初登板となった隅田知一郎投手が4回無失点の好投を披露。中継ぎが4点を失い4-2で敗れ、オープン戦は7勝8敗1分けの負け越しとなりました。試合後、西口文也監督は先発した隅田投手について「想像していたよりも良かったと思います。もう少しばらつきが出るかと思いましたがそんなことも無く、し