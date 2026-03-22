「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めた関脇霧島は大関琴桜に敗れ、３敗目。１２勝３敗で春場所を終えた。無念の連敗フィニッシュとなったが、審判部の要請により臨時理事会の開催が決定。来場所、２年ぶりの大関復帰は確実となった。１４日目は大関安青錦に敗れたが、３敗で追っていた横綱豊昇龍、琴勝峰が敗れ、上位陣が総崩れの異例の形で優勝が決まって