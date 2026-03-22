きょうの県内は高気圧に覆われ、広い範囲で日差しが届きました。あすは午後を中心に雨や雷雨となるところがありそうです。各地の最高気温は、南砺市高宮で15.2度、富山市八尾町で15.1度など、春らしい陽気となったところもありました。富山市の富岩運河環水公園では、散歩をしたり芝生の上でくつろいだりする人の姿が見られました。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が増えますが、天気の大きな崩れはない見込みです。あすは雲