俳優のジェジュンが主演する韓国ドラマ『スパイ〜愛を守るもの〜』（全16話）が、あす23日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後7：00〜）。【場面ショット】ジェジュン、ドキッとするおんぶショット同作は、互いに秘密を抱えた2人の切ないラブストーリー＆スパイだった過去を持つ母と息子の家族愛を描いたスパイドラマ。ソヌ（ジェジュン）の恋人ユンジン（コ・ソンヒ）が抱える彼に言えない秘密とは。ソヌは、国家