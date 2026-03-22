女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。現場での自身の扱いで断っていることを明かした。この日は親しくしているタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。飯島は小泉とバラエティーで共演した際、最近は裏方の仕事もしている小泉が、撮影手順などもチェックしアドバイスしてくれたと回顧し、「言ってくれるとその通りですっていう感じ。助かる」と感謝した。小泉