俳優の高橋史哉が22日、都内で行われた映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇。主演を務めるSnow Man・目黒蓮との撮影を振り返った。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮今作で目黒演じる坂本の相棒・朝倉シン役を務めた高橋は、撮影を通じて仲が深まったと笑顔。「初めて目黒さんと会ったときに、『シンと坂本は信頼関係で成り立っているし、そこがすごく重要。だから僕も頑張ります