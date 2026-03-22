試合後、ファンの前で「決起集会」を開いた清宮幸（左端）ら日本ハムナイン＝エスコンフィールドプロ野球のオープン戦は22日、各地で6試合が行われ、全日程を終了した。10勝5敗1分けの巨人と8勝4敗3分けの日本ハムが勝率で並び、1位で終えた。ともに9勝を挙げたDeNAと阪神が3位。昨季日本一のソフトバンクは6勝9敗2分けで9位、ロッテは4勝11敗2分けで最下位だった。打率トップは3割8分5厘をマークしたロッテの藤原。最多本塁