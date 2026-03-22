中道・小川代表の課題中道改革連合の小川淳也代表は、就任から1カ月余りが経過した。2月の衆院選惨敗からの党再建を託されたが、道は依然険しい。高市内閣の高支持率を意識し、持ち味の厳しい追及は鳴りをひそめた。立憲民主、公明両党が少なくとも来春の統一地方選まで合流を先送りし、3党に分かれた状態が続くことも影を落とす。小川氏は19日の記者会見で「『火中の栗』を拾った以上、大やけどしながらも、前に進む気概で取