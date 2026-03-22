お笑い芸人の永野（51）が21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にVTR出演。ゲストの俳優斎藤工（44）のファンについて語った。斎藤は「僕こういう番組出させていただくときに仲良いかたって絶対聞かれるんですけど、1名しかいなくて。永野かずきさん」と答えた。加藤浩次は「永野くん!?」と驚き、「かずきって言うの!?」と驚いた。斎藤は「フルネームで言っちゃいました」と語り「かずきって言うんですよ。