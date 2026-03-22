◇オープン戦日本ハム1ー1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）日本ハムは22日、本拠地でヤクルトと対戦。1ー1の引き分けで、通算8勝4敗3分けでオープン戦を終えた。巨人、阪神がそれぞれ敗れたため、巨人と同率でオープン戦勝率1位が確定。昨季に続き、“連覇”を達成した。試合を終了時点ではオープン戦2位以上が確定。報道陣に順位について聞かれると、新庄監督は「もう5年目ですよ。大丈夫です。オープン戦は12位でい