三重・亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、大型トラックが制限速度の50kmを超えるスピードで追突したとみられることがわかりました。20日未明、亀山市の新名神高速・下り線のトンネルで大型トラックが渋滞の車列に追突した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡しました。現場は、1km先で行われていた工事の影響で時速50kmに規制されていましたが、その後の警察への取材で、大型トラックは50kmを超えるスピードで追突したと