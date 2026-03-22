元乃木坂46松村沙友理（33）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。第1子の性別を明かした。松村は13日、インスタグラムで第1子出産を報告。発表から約1時間後にはイベントに登壇し、電撃復帰が話題となった。この日は産後初のテレビ出演で「ドキドキしてます」と照れ笑いした。番組では「うちの子は置くと泣いちゃう子なので、1日中抱っこしてるんです」とママとしての日々も語り、仕事中の保育事情につ