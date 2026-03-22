日常生活や季節の表現の中に隠れた言葉の「響き」を意識して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、春の訪れを感じさせる雨の名前から、物事を整理したり統治したりする動作、さらに温度や意識の変化を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください