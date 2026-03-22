中国の伝統酒といえば紹興酒を思い浮かべる人が多いと思うが、現地では白酒（バイジウ、パイチュウ）と呼ばれる高アルコール濃度の蒸留酒のほうがより親しまれているようだ。【写真】中国の伝統酒・白酒がAEONのプライベートブランドで発売！今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな白酒が中国のAEONのプライベートブランドで売り出されたという話題。「ついにプライベートブランド(PB)で白酒が売り出されてしまっていて衝撃