Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。午前中はPCに向かい、午後はZoom会議、夕方はソファでNetflix。そんな「座りっぱなし生活」を送っていると、ふと身体のだるさが気になる瞬間がありませんか。ジムに行くほどの気力はないけど、何もしないのもちょっと……。そんなときに通うようしたいのが、デスク下にすっぽり収まるステッパー