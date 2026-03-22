焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、4月1日（水）から、ハローキティとのコラボ商品を、全国の常設店舗などで発売する。【写真】大人かわいい！ 「ポーチセット」や「ミニプレートセット」も展開■キルティング仕立てのグッズが登場今回「RINGO」のブランド誕生10周年を記念したプロジェクト第2弾として展開されるのは、ママの作ったアップルパイが大好きなハローキティとの特別なコラボ商品。コラボレーショ