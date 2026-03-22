元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）の長男の結婚披露宴に出席したことを報告した。「一昨日の時差投稿になりますが…ハイヒール・モモコさんのご長男仁一郎君の結婚式にお招きいただき家族で出席させていただきました」と夫の佐々木健介や「トミーズ」の雅、アンミカ夫妻らとモモコを囲む集合写真を投稿。長男・仁一郎さんとは27