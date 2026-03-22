◇第98回選抜高校野球大会長崎日大３―５山梨学院（2026年3月22日甲子園）長崎日大の追い上げは及ばなかった。初回にいきなり5点を失ったが、すぐに1点を返すと、その後は投手戦に切り替わった。先発の古賀友樹投手（3年）2回以降なスコアボードに「0」を並べた。打線は7回2死満塁で2番・鶴山虎士が中前に2点適時打を放って反撃。8回も1死二、三塁と一打同点のチャンスを迎えたが、併殺に終わった。ベスト8に進出