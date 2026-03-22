大相撲春場所千秋楽は22日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、14日目に3度目の優勝を決めた関脇霧島の大関復帰が確実になった。12場所ぶりの返り咲きとなる。霧島は千秋楽に敗れ、12勝3敗だった。