ラグビーのNTTリーグワン1部第12節最終日は22日、東京・秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、三重が昨季王者のBL東京を24―22で破り、4勝目（8敗）を挙げた。BL東京は6連敗で5勝7敗。静岡はトヨタを34―24で下し、ともに4勝8敗となった。