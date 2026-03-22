◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手がオープン戦最終戦を４打数無安打で終えた。初回は一ゴロに倒れ、２打席目以降は３三振。打線が沈黙し、０―１で敗れた。ＷＢＣから帰国後、翌１７日には即先発出場。オープン戦５試合に出場し、１４打数１安打、打率０割７分１厘と結果こそ出ていないが「しっかり（試合に）出られたので良かったです」と冷静に振り返った。開幕戦を目前