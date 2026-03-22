◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(22日、甲子園球場)春のセンバツ高校野球は大会4日目の22日に1回戦3試合が行われ、九州国際大付(福岡)、大垣日大(岐阜)、山梨学院(山梨)が勝ち上がりました。第1試合は2025年秋の明治神宮野球大会決勝と同じ、九州国際大付と神戸国際大付(兵庫)による一戦。試合は延長タイブレークに突入すると、九州国際大付は1点ビハインドの11回裏2アウト1、3塁で吉田秀成選手(2年)に逆転サヨナラタイムリー2