あすは西日本や東日本では朝までは雨の降る所もありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、北陸や北日本の日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。北陸を中心に雷雨に注意が必要です。関東は晴れ間が出ても、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨の可能性があります。気温です。朝の気温はけさより高く、関東から西は8℃前後の所が多いでしょう。日中もきょうより高い所がほとんどで、東北で15℃前後、