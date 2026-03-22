人工衛星画像が捉えたカーグ島と石油ターミナル＝2月25日/Planet Labs PBC/Reuters（CNN）米国が地上部隊を投入してイラン政権への圧力を強める決定を下した場合、ペルシャ湾に浮かぶいくつかの小さな島が突如、重要性を帯びるかもしれない。既に米海兵隊の3部隊がこの地域へ向けて派遣されているが、トランプ米大統領がイランの領土の奪取を検討している気配はない。トランプ氏は19日、報道陣に対し、「どこにも部隊を投入する」